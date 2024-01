Napoli vence Salernitana nos acréscimos e é sexto no Italiano

O Napoli escapou por pouco de mais uma decepção no estádio Diego Armando Maradona, onde nesta temporada somou apenas 14 dos 30 pontos que disputou, com uma sofrida vitória nos acréscimos sobre a Salernitana, lanterna do campeonato, neste sábado (13), pela 20ª rodada.

O atual detentor do 'Scudetto', derrotado no último fim de semana pelo Torino (3-0) e adversário do Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões, continua sem dar sinais nesta temporada da equipe que voou no ano passado rumo ao título.

Neste sábado, os napolitanos começaram perdendo depois de sofrerem um golaço de Antonio Candreva no primeiro tempo (29') e só conseguiram empatar quase no intervalo, graças a um pênalti convertido por Matteo Politano (45'+4).