Militares equatorianos recebem apoio da população na guerra contra a violência dos narcotraficantes

"Coragem, meus filhos... Boa sorte!", diz uma idosa aos militares que patrulham um bairro populoso do sul de Quito sob a ordem presidencial de conter as gangues do narcotráfico que semeiam terror no Equador.

"Deus os abençoe, os mantenha vivos, com saúde", grita Luz Cumbicos, de 87 anos, com a voz entrecortada. A mulher estava no quintal de sua casa colhendo repolhos, mas quando ouviu a presença de uma dezena de soldados, saiu apressada para a rua para cumprimentá-los acenando com a mão.

Alguns correm para abraçá-los, outros lançam beijos ou oferecem comida, e alguns observam temerosos por trás das frestas de suas casas, em meio a operações observadas de perto pela ONU.