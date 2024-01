Lai Ching-te, o presidente eleito de Taiwan que irrita a China

O vencedor da eleição presidencial de Taiwan, Lai Ching-te, que deverá enfrentar as relações cada vez mais turbulentas com a China, define-se como um "trabalhador pragmático pela independência" da ilha de governo democrático.

Embora tenha moderado seu discurso nos últimos meses, a candidatura de Lai gerou tensões em Pequim, que o definiu como uma "fonte de perigo e guerra" no estreito de Taiwan. Pouco depois do anúncio dos resultados das eleições, o governo chinês reafirmou que a "reunificação" é "inevitável".

Foi deputado, prefeito da cidade meridional de Tainan e primeiro-ministro (2017-2019) antes de ser eleito em 2020 como vice-presidente durante o segundo mandato de Tsai Ing-wen, do Partido Democrático Progressista (PDP).

Durante os dois mandatos de Tsai, as relações com a China se deterioraram drasticamente. As comunicações de alto nível entre ambas as margens do estreito de 180 km foram interrompidas, devido à sua postura a favor da soberania da ilha.

Durante sua campanha, Lai reiterou sua posição de que Taiwan "já é independente" e que não precisa de uma declaração formal de separação.