Israel combate em Gaza por 'direito de viver em segurança', afirma chefe do Exército

Israel trava uma guerra "justa" na Faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas, com o objetivo de "defender o direito de viver em segurança", declarou o chefe do Exército israelense neste sábado (13).

"É importante lembrar que estamos travando uma guerra mais justa do que qualquer outra, uma guerra iniciada por um inimigo sanguinário que massacrou de forma desumana inocentes. Não esquecemos disso, não esqueceremos e continuaremos lembrando, mesmo àqueles que tentam negar", afirmou o chefe do Estado-Maior do Exército, Herzi Halevi, em uma declaração televisionada.