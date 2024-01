EUA lança novo ataque contra rebeldes huthis no Iêmen

Os Estados Unidos lançaram neste sábado (13) um novo ataque contra os rebeldes huthis do Iêmen, disse o Comando Central de suas Forças Armadas, um dia depois de vários bombardeios contra o grupo acusado de ameaçar o tráfego marítimo no Mar Vermelho.

"As forças americanas lançaram um ataque contra um radar dos huthis no Iêmen" por volta das 3h45 locais de sábado (21h45 de sexta-feira em Brasília), de acordo com um comunicado do Comando Central.

Veículos de comunicação dos huthis já haviam anunciado que o ataque atingiu a base aérea de Al Dailami na capital do país, Sanaa, controlada desde 2014 por esse grupo rebelde apoiado pelo Irã.