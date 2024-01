EUA felicita Lai Ching-te por vitória eleitoral em Taiwan

"Não apoiamos a independência", declarou o presidente Joe Biden à imprensa, após o anúncio do resultado da eleição presidencial nessa ilha considerada pela China como parte de seu território.

"Os Estados Unidos felicitam o dr. Lai Ching-te por sua vitória na eleição presidencial de Taiwan. Também felicitamos o povo de Taiwan por demonstrar, mais uma vez, a força de seu robusto sistema democrático e de seu processo eleitoral", afirmou Blinken, em um comunicado à imprensa.

Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como Estado e consideram a República Popular da China como único governo legítimo, mas ainda fornecem à ilha ajuda militar significativa.

Na esteira das eleições, Washington planeja enviar uma "delegação informal" a Taiwan após estas eleições.

"Os Estados Unidos estão comprometidos com manter a paz e a estabilidade ao longo do Estreito (de Taiwan) e com a resolução pacífica das diferenças, livres de pressões e de coerção", disse Blinken em seu comunicado.

Ele também observou que espera trabalhar com Lai Ching-te, no futuro, "para promover interesses e valores compartilhados, e continuar uma relação não oficial de longa data, de uma forma consistente" com a posição dos EUA.

"A parceria entre os povos americano e taiwanês, enraizada em valores democráticos, continua se ampliando e aprofundando por meio dos laços econômicos, culturais e entre povos", acrescentou.