Costa de Marfim vence Guiné-Bissau (2-0) na abertura da Copa Africana de Nações

A Copa Africana de Nações começou neste sábado (13), na Costa do Marfim, com uma confortável vitória por 2 a 0 da seleção anfitriã, uma das candidatas ao título continental, diante da fraca Guiné-Bissau, num jogo disputado em Abidjan.

Um dos astros dos Elefantes, Seko Fofana, jogador do saudita Al-Nassr, abriu o placar logo aos 4 minutos com um chute de dentro da área, aproveitando um erro de um adversário e no segundo tempo Jean-Philippe Krasso encaminhou a vitória com uma finalização acrobática (58').

A vitória dos marfinenses poderia ter sido maior dada a diferença de nível das duas seleções, embora a falta de pontaria e a trave (em um disparo de Fofana aos 34 minutos) o tenham impedido.