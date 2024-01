Comunicado do Business Wire :Sisvel

"Tanto a RPX como a Sisvel representam os interesses de um amplo grupo de clientes de diversos setores. Esta transação demonstra claramente a eficiência em se juntar empresas para tratar coletivamente preocupações comuns", acrescentou Ryan Elliott, Vice-Presidente Executivo de Aquisições Sindicalizadas da RPX.

Proprietários de patentes representados pela Sisvel: B1 Institute of Image Technology, Dolby International AB, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), GE Video Compression LLC, Godo Kaisha IP Bridge 1, IdeaHub, Inc., Intellectual Discovery, JVCKENWOOD Corporation, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korean Broadcasting System (KBS), Koninklijke Philips N.V., Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), NTT Docomo, Orange S.A., Rai Com S.p.A., Sejong University, SK Planet Co., Ltd., SK Telecom, Toshiba Corporation, Xylene Holding S.A.

Mais informações sobre os termos e condições da Plataforma de Licenciamento de Codificação de Vídeo da Sisvel estão disponíveis no link https://www.sisvel.com/licensing-programmes/audio-and-video-coding-decoding/ ou na Sisvel, mediante solicitação por parte das empresas que atualmente exigem uma licença.

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela convicção da importância da colaboração, criatividade e eficiência no atendimento às necessidades dos proprietários de patentes e dos que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio norteador é estabelecer uma concorrência justa com o desenvolvimento e a implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

