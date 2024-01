Chelsea consegue contra o Fulham sua 3ª vitória consecutiva no Inglês

Os 'Blues' (atualmente em 8º lugar com 31 pontos) ampliaram a invencibilidade nesse clássico que se mantém desde 1979 no campeonato inglês em Stamford Bridge, seu estádio localizado em Fulham Road, próximo à casa dos 'Cottagers' (13º, 24 pontos).

Coube ao jovem Cole Palmer abrir o caminho rumo à vitória. O atacante inglês converteu um pênalti cometido pelo francês Issa Diop sobre Raheem Sterling.

Aos 21 anos, Palmer não vacilou e marcou seu quinto gol de pênalti na temporada pouco antes do intervalo (45'+4).

O seu total de gols sobe para nove em 17 jogos da Premier League pelo Chelsea, clube para o qual se transferiu vindo do Manchester City no verão passado por 50 milhões de euros (cerca de R$ 266 milhões pela cotação atual) de acordo com estimativas da imprensa. Com a camisa dos 'Citizens' ele não havia marcado em 19 jogos do campeonato.

Os 'Blues' terão pela frente uma pausa de dez dias antes do próximo jogo, na Copa da Liga, e depois na Copa da Inglaterra. A próxima partida na Premier será no dia 31 de janeiro, contra o atual líder Liverpool.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: