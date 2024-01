Candidato criticado pela China ganha eleição presidencial de Taiwan

Atual vice-presidente e favorito nas pesquisas, membro do Partido Democrático Progressista (DPP), no poder, Lai obteve 40,2% dos votos, segundo os resultados apurados em 98% das seções eleitorais.

Seu principal adversário, Hou Yu-ih, candidato do Kuomintang (KMT) que defende a reaproximação com Pequim, admitiu a derrota.

"Estamos determinados a proteger Taiwan das intimidações e das ameaças contínuas da China", disse Lai Ching-te em seu discurso da vitória, no qual também se comprometeu a manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.

Além de Lai e do ex-policial do Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, que defende uma melhora das relações com Pequim, concorreu Ko Wen-je, líder do pequeno Partido Popular de Taiwan (PPT).

Taiwan e a China continental estão separadas desde 1949, quando as tropas comunistas de Mao Zedong derrotaram as forças nacionalistas, que se refugiaram na ilha e impuseram uma autocracia que se transformou em democracia na década de 1990.

Na sexta-feira (12), o Exército chinês prometeu "esmagar" qualquer tentativa de "independência" de Taiwan, ilha situada a 180 quilômetros de sua costa.