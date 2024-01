Austrália estreia com vitória na Copa da Ásia; China fica no empate

Jackson Irvine (50') e Jordy Bos (73') marcaram na segunda etapa os dois gols dos 'Socceroos' que colocaram a Austrália na liderança do grupo B.

A Austrália, uma das favoritas ao título da Copa da Ásia, estreou no torneio com uma vitória confortável por 2 a 0 sobre a Índia, num dia em que a China não passou de um empate sem gols contra o Tadjiquistão.

A terceira partida deste sábado, entre China e Tadjiquistão, também terminou sem alteração no placar, deixando como líder do grupo A o Catar, que derrotou o Líbano por 3 a 0 na sexta-feira, na partida de abertura do torneio.

bur-mcd/aam