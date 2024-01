Últimos comícios de campanha para eleição presidencial de Taiwan

Os candidatos à eleição presidencial de Taiwan fazem multitudinários comícios de campanha nesta sexta-feira (12), antes da votação crucial de sábado, realizada sob a sombra de uma China cada vez mais beligerante em relação à ilha autônoma.

Três homens disputam a Presidência nessa votação de um único turno: o vice-presidente em final de mandato, Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (PDP); o ex-policial Hou Yu-ih, do Kuomintang (KMT); e o líder do pequeno Partido Popular de Taiwan (PPT), Ko Wen-je.

Localizado a apenas 180 quilômetros da costa chinesa e reivindicado por Pequim, o território de 23 milhões de habitantes é considerado um modelo de democracia na Ásia.