Taiwan: três candidatos disputam a presidência neste sábado

As eleições de Taiwan são acompanhadas de perto a nível internacional devido ao potencial de aumento das tensões militares no Estreito de Taiwan. Internamente, os eleitores estão preocupados com questões mais práticas, como a economia lenta e a habitação cara, além da ameaça de Pequim.

LAI CHING-TE

Lai Ching-te, que também atende por William, é atualmente vice-presidente de Taiwan pelo Partido Democrático Progressista, que rejeita as reivindicações de soberania da China sobre a ilha. Seu companheiro de chapa é o ex-enviado dos EUA Bi-khim Hsiao.

Médico que estudou saúde pública na Universidade de Harvard, Lai ocupou cargos públicos nos últimos 25 anos, inclusive como prefeito da cidade de Tainan, no sul do país. Durante o mandato dele e do atual presidente, Tsai Ing-wen, Taiwan aumentou as aquisições de armas dos Estados Unidos. Se for eleito presidente, Lai comprometeu-se a fortalecer a defesa nacional e a manter a economia na direção política definida por Tsai.

A China se irrita com qualquer reivindicação de independência por parte dos políticos taiwaneses e é contra laços formais de Taipei com outros países. Pequim rejeitou repetidamente ofertas para manter conversas com o candidato.

HOU YU-IH

Hou Yu-ih é o candidato do principal partido da oposição de Taiwan, o Kuomintang, ou KMT. O KMT é geralmente mais amigável com a China, embora negue veementemente ser pró-Pequim. Tradicionalmente, o partido tem favorecido a unificação com a China, embora tenha mudado a sua posição nos últimos anos para refletir a preferência da grande maioria da população pela manutenção do status quo.