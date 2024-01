Taiwan elege presidente sob a sombra da ameaça chinesa

Os taiwaneses irão às urnas neste sábado (13) para eleger um novo presidente, que terá o desafio de manter o rumo da democracia frente às ameaças crescentes da potência comunista chinesa de pôr fim à autonomia da ilha.

Três homens disputam o cargo, em eleições que são definidas em um único turno. Pequim considera o favorito - o atual vice-presidente, Lai Ching-te, do Partido Progressista Democrático (DPP) - "um perigo grave", por defender a independência da ilha.

Os adversários de Lai são o ex-policial Hou Yu-ih, do Kuomintang (KMT), defensor da manutenção do status quo com a China, e Ko Wen-je, líder do pequeno Partido Popular de Taiwan (PPT).