Raphinha sofre lesão muscular e desfalcará Barcelona na final da Supercopa

O Barça não deu um prazo de retorno para Raphinha, que sentiu dores e pediu substituição no final do primeiro tempo contra o Osasuna, na quinta-feira, dando lugar ao jovem Lamine Yamal aos 42 minutos.

Yamal é uma das opções do técnico Xavi Hernández para a vaga do brasileiro no jogo decisivo no estádio Al-Awwal de Riad, na Arábia Saudita.

O Barcelona irá defender o título contra o Real Madrid, em uma reedição da final da Supercopa da temporada passada.

