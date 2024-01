Presidente do Equador propõe aumento do IVA para financiar 'conflito armado'

O presidente do Equador, Daniel Noboa, propôs ao Congresso um aumento de 12% para 15% no Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para financiar o "conflito armado interno" declarado diante de um ataque de facções do tráfico, informou o governo nesta sexta-feira (12).

Noboa, no poder desde novembro do ano passado, apresentou na quinta-feira perante a Assembleia Nacional, na qual o partido no poder é minoritário, um projeto de lei urgente com o único objetivo de aumentar o IVA, segundo o documento divulgado pelo Ministério da Comunicação.

O Parlamento, que já aprovou as iniciativas do presidente, tem 30 dias para se pronunciar sobre a proposta.