Presidente da federação africana diz que confia na segurança da CAN

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), o sul-africano Patrice Motsepe, afirmou, nesta sexta-feira (12), que confia plenamente na segurança da 34ª edição da Copa Africana de Nações (CAN), que começa no sábado na Costa do Marfim, dois anos depois de um tumulto provocar a morte de oito torcedores em Camarões.

"Estou muito satisfeito com as medidas que foram tomadas para garantir que vamos evitar uma experiência dolorosa como a que tivemos em Camarões", declarou o dirigente em uma entrevista coletiva em Abidjan.

Em 2022, durante as oitavas de final entre Camarões e Comores, oito pessoas morreram em uma debandada do lado de fora do estádio de Olembé, ao norte de Yaundé.