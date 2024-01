EQUADOR CRIMINALIDADE: Conflito no Equador assume aspecto internacional

O "conflito interno" no Equador, que mantém a população e o governo sob controle há cinco dias, decola a nível internacional. Os Estados Unidos anunciaram o envio de oficiais militares de alta patente, as fronteiras com os países vizinhos estão tensas e a Colômbia rejeita um repatriamento massivo de prisioneiros.

SANAA:

EUA e Reino Unido bombardeiam Iêmen; Hamas alerta que terá 'repercussões' regionais

Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam, nesta sexta-feira (12), posições dos rebeldes huthis no Iêmen, que ameaçam a navegação no Mar Vermelho em "solidariedade" aos palestinos em Gaza, onde o Hamas alertou que estes ataques terão "repercussões" regionais.

FAIXA DE GAZA:

Em uma Gaza destruída, cem dias de guerra pesam como cem anos

Necrotérios com famílias aos prantos, uma população civil exausta e aterrorizada, bairros reduzidos a escombros e um sistema de saúde sobrecarregado: depois de cem dias, a Faixa de Gaza foi devastada pela guerra entre Israel e o Hamas.

HAIA:

Israel disse que ação por genocídio no tribunal da ONU é 'totalmente distorcida'

Israel afirmou nesta sexta-feira que não quer "destruir" o povo palestino e declarou que a ação por genocídio apresentada na Corte Internacional de Justiça (CIJ) está "totalmente distorcida" e não reflete a realidade do conflito na Faixa de Gaza.

PARIS:

Grupo EI sob pressão para recuperar relevância após ataque do Hamas

O movimento islamista palestino Hamas era considerado "apóstata" pelo grupo Estado Islâmico. Entretanto, o ataque contra Israel forçou a organização jihadista a recuperar sua legitimidade na guerra contra o Estado hebreu e seus aliados.

-- AMÉRICAS

PARIS:

Guerras e presidente argentino Milei marcam agenda de Davos

As guerras em Gaza e na Ucrânia e o tão aguardado discurso do novo presidente argentino, Javier Milei, marcarão a agenda deste ano no fórum de Davos, o encontro anual das elites mundiais que começa na segunda-feira na Suíça.

CARACAS:

Fracasso do 'petro', a criptomoeda criada por Maduro na Venezuela

A Venezuela põe fim ao 'petro', criptomoeda que o presidente Nicolás Maduro lançou há seis anos para evitar sanções financeiras dos Estados Unidos, mas que teve uso muito limitado e acabou envolvida em um gigantesco escândalo de corrupção.

WASHINGTON:

Biden pinta a economia com uma cor rosada que os eleitores não veem

Para Joe Biden, tudo corre bem na economia dos EUA e as estatísticas o apoiam, mas os eleitores continuam sofrendo com os preços elevados, uma lacuna de percepção que dificulta a campanha de reeleição do presidente.

-- ÁSIA

TAIPEI:

Últimos comícios de campanha para eleição presidencial de Taiwan

Dezenas de milhares de taiwaneses participaram nos últimos comícios de campanha na noite desta sexta-feira (12), na véspera de uma eleição presidencial crucial realizada sob a sombra de uma China cada vez mais beligerante em relação a esta ilha de governo autônomo.

