Países da UE estudarão possível envio de missão naval ao Mar Vermelho

Os países da União Europeia debaterão na próxima semana a possibilidade de enviar uma missão naval para proteger o transporte marítimo no Mar Vermelho, após os recentes ataques do rebeldes huthis do Iêmen, disseram fontes diplomáticas nesta sexta-feira (12).

A ideia estava em pauta em Bruxelas antes de os Estados Unidos e Reino Unido decidirem bombardear as posições huthis no Iêmen, cujo um terço do território é controlado por rebeldes, que contam com o apoio do Irã e enfrentam o regime iemenita com o apoio da Arábia Saudita.

Segundo fontes diplomáticas na Bélgica, a questão poderia começar a ser analisada na próxima terça-feira (16), na busca por um plano para complementar uma aliança formada pelos Estados Unidos e na qual já participaram diversos países do bloco europeu.