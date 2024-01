Onda de frio atinge EUA e impacta início da corrida pela Casa Branca

Uma grande onda de frio cobre várias regiões do norte dos Estados Unidos nesta sexta-feira (12), com uma tempestade de neve dificultando o transporte em estados como Iowa, onde os pré-candidatos do Partido Republicano enfrentam na segunda-feira a primeira etapa do calendário eleitoral para as eleições presidenciais deste ano.

Meteorologistas alertaram para "ar ártico perigosamente frio" e tempestades de neve que poderiam afetar milhões de pessoas na região norte do país, com expectativa de que as temperaturas caiam até -40°C e que o vento intensifique a sensação térmica.

O clima extremo está dificultando a vida dos pré-candidatos republicanos Ron DeSantis e Nikki Haley, em plena campanha para conquistar votos no caucus de Iowa, considerado o pontapé inicial do calendário eleitoral das presidenciais de 2024 nos Estados Unidos.