Olympique de Marselha cede empate com Strasbourg no Francês

Muito prejudicado pelos desfalques, mas também com um desempenho que deixou a desejar, o Olympique de Marselha não passou de um empate em casa com o Strasbourg em 1 a 1 nesta sexta-feira (12), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Logo no início da partida no estádio Vélodrome, o Olympique abriu o placar com um gol do zagueiro Samuel Gigot, mas a equipe não conseguiu confirmar a vitória e cedeu o empate nos acréscimos da segunda etapa, com o jovem atacante Jérémy Sebas, de apenas 18 anos, marcando para o Strasbourg.

Desfalcado de sete jogadores que estão servindo às suas seleções na Copa Africana de Nações, o time de Marselha só teve o gol no início como bom momento na partida. De resto, teve que correr muito para recuperar a bola mesmo jogando em seus domínios.