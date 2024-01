Nota aos clientes sobre a cobertura da AFP das eleições de 2024 nos EUA

As eleições presidenciais americanas de 5 de novembro prometem ser excepcionais, devido ao contexto de extrema tensão nos Estados Unidos e a uma situação geopolítica global explosiva, com uma influência nunca antes vista da desinformação e da Inteligência Artificial.

A AFP fornecerá um retrato claro e abrangente dos grandes temas da campanha, do custo de vida em meio à inflação ao direito ao aborto, passando pelo futuro da democracia americana e o papel que os Estados Unidos pretendem desempenhar no cenário mundial.

Os mais de 100 jornalistas da agência no imenso território americano fornecerão cobertura em texto, foto, vídeo e vídeo ao vivo no auge dos acontecimentos.

Nossa equipe de investigação digital vai monitorar de perto as redes sociais para encontrar tendências de campanha. Nossos colegas do combate à desinformação se dedicarão a explicar esta eleição classificada como "a primeira na era da Inteligência Artificial".

Enviaremos missões especiais regularmente ao coração do Meio-Oeste, à região dos Grandes Lagos e à longa fronteira com o México, para acompanhar o clima do país em sua diversidade e complexidade.

A AFP cobrirá a campanha dos pré-candidatos republicanos e o último comício de Trump em 14 de janeiro, na véspera do "caucus", onde a agência estará presente, direto de Des Moines, para acompanhar os preparativos finais da jornada e as eleições na noite do dia 15.

Faremos uma ágil cobertura dos resultados, assim como uma análise de seu significado para a continuação do processo de nomeação do candidato republicano à eleição presidencial.

Na sequência, cobriremos com o mesmo compromisso as primárias republicanas em New Hampshire (nordeste) em 23 de janeiro, com uma série de Ângulos divulgados antes dessa eleição que se verá, necessariamente, impactada pela amplitude dos votos obtidos por Trump em Iowa.

Uma equipe de texto, fotografia e vídeo percorrerá por New Hampshire de 19 a 24 de janeiro, para sentir e contar o clima nesse estado governado por um republicano, mas onde Joe Biden venceu nas urnas em 2020.

Outro estado simbólico das mudanças em curso no mapa eleitoral dos Estados Unidos é Nevada (oeste), onde os dois principais partidos escolhem seu candidato no início de fevereiro.

Uma equipe multimídia da AFP viaja até lá para explorar o papel crucial dos eleitores da comunidade de língua espanhola, o peso dos trabalhadores do setor de cassinos e restauração e a importância política da taxa de emprego, muito elevada nessa região.

Também forneceremos cobertura em texto, foto, vídeo e infográfico dos seguintes "caucuses" e primárias em fevereiro e março:

- 3 de fevereiro: Carolina do Sul (primária democrata)

- 24 de fevereiro: Carolina do Sul (primária republicana)

- 27 de fevereiro: Michigan (primárias dos dois partidos)

- 2 de março: Idaho, Missouri ("caucus" republicano)

- 5 de março: "Superterça" com primárias organizadas pelos dois partidos em 15 estados. A AFP examinará de perto os acontecimentos na Califórnia, Colorado, Texas e Carolina do Norte.

- 12 de março: Geórgia (primárias dos dois partidos)

- 19 de março: Flórida e Arizona (primárias dos dois partidos)

- De 15 a 18 de julho: Convenção republicana em Milwaukee (Wisconsin)

- De 19 a 22 de agosto: Convenção democrata em Chicago (Illinois)

A AFP enviará mais de uma dúzia de jornalistas para cada uma dessas convenções para cobertura de texto, foto, vídeo e vídeo ao vivo.

Nossa cobertura começará vários dias antes, com um acompanhamento dos preparativos de segurança nas duas cidades e das manifestações, além de entrevistas e análises.

Durante as convenções propriamente ditas, cobriremos os principais discursos e o clima, e publicaremos matérias sobre temas de fundo.

Também cobriremos ao vivo os discursos de cada um dos dois candidatos indicados, com alertas sobre os principais pontos, reações de especialistas e contexto.

Em paralelo à campanha eleitoral, Donald Trump terá de enfrentar uma série de processos na Justiça, civis e criminais, o que alimenta um coquetel político-judicial inédito para uma campanha presidencial nos Estados Unidos.

Trump fez de suas batalhas judiciais um argumento central de sua campanha, na qual denuncia uma "caça às bruxas" que busca impedi-lo de voltar ao poder. Qualquer veredito anunciado antes de 5 de novembro terá consequências políticas importantes.

As datas dos processos e seus resultados podem mudar, mas a AFP fará sua cobertura com seus melhores correspondentes judiciais e sua rede - da Flórida ao estado de Nova York, passando pela Geórgia.

No importante calendário judicial deste ano eleitoral já são conhecidas as seguintes datas, que podem sofrer alterações de acordo com as decisões das diferentes instâncias:

- 11 de janeiro: acusação e argumentos finais no julgamento civil de Trump por fraude em Nova York

- 8 de fevereiro: audiência na Suprema Corte sobre a exclusão de Trump das cédulas eleitorais da primária do Colorado

- 4 de março: início do processo federal de Trump em Washington, D.C., por supostas tentativas de reverter o resultado da eleição presidencial de 2020

- 25 de março: começa o julgamento de Trump em Nova York por supostos pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels

- 20 de maio: início do julgamento de Trump em Miami por sua gestão de segredos de Estado

- 5 de agosto: provável início do julgamento de Trump na Geórgia por supostas tentativas de reverter o resultado da eleição presidencial de 2020 nesse estado

A AFP identificou um condado em cada um dos seis estados que podem ser cruciais em 5 de novembro: Carolina do Norte, Flórida, Geórgia, Iowa, Michigan e Wisconsin.

Essas circunscrições eleitorais foram escolhidas pela presença de categorias de eleitores - como a classe trabalhadora, os evangélicos, ou comunidade latina - que fornecem possibilidades de entendimento dos principais desafios e temas candentes da eleição, como inflação, acesso ao aborto e imigração.

Enviaremos equipes para esses seis condados nos próximos meses, para produzir e publicar uma série de temas durante a campanha.

Estão programados três debates na televisão entre os dois candidatos indicados pelo Partido Democrata e pelo Partido Republicano:

- 16 de setembro, em San Marcos (Texas)

- 1º de outubro, em Petersburgo (Virgínia)

- 9 de outubro, em Salt Lake City (Utah)

A AFP estará presente para fazer uma cobertura dinâmica e ao vivo de cada um dos debates em texto, foto e vídeo. Essa cobertura será enriquecida com infografias e com os principais momentos dos debates que marcaram eleições no passado.

Toda a rede AFP na América do Norte estará mobilizada na noite das eleições.

Quinze cinegrafistas da agência serão responsáveis pela cobertura em vários pontos-chave do país. Além disso, 25 fotógrafos cobrirão a votação em todo o país, reportando ações, gestos dos candidatos e principais reações.

Quanto ao texto, enviaremos "alertas" para dar o resultado de cada estado e um "flash" marcará a designação do vencedor da eleição americana.

Nossa equipe de infografia fornecerá mapas e ilustrações claras e didáticas da votação em todo o país.

Existe o risco de o resultado final não ser anunciado, ou conhecido, na primeira noite.

A AFP acompanhará a contagem, em detalhe, até que surja um vencedor claro. Nesse momento, a agência divulgará uma série de notas para contextualizar a eleição.

Ao mesmo tempo, a rede incomparável da AFP fornecerá as reações mais importantes ao redor do mundo.

Chefia de Redação da AFP