Marinha entrega segundo submarino fabricado em cooperação com a França

O Brasil recebeu nesta sexta-feira (12) seu segundo submarino de fabricação franco-brasileira, que usará na proteção de sua costa de 8.500 km, no âmbito do acordo de cooperação militar assinado em 2008 entre os dois países.

Após o primeiro da série, batizado Riachuelo e em serviço desde setembro de 2022, o submarino Humaitá foi incorporado oficialmente à frota brasileira durante uma cerimônia na base naval de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro.

"As entregas não apenas ampliam e fortalecem nosso Poder Naval, mas também elevam a projeção do Brasil como um ator cada vez mais relevante no cenário internacional", disse o ministro da Defesa, José Mucio, na inauguração, de acordo com comunicado da pasta. O embaixador da França, Emmanuel Lenain, também participou do ato.