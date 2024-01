Junta militar e grupos armados anunciam cessar-fogo no norte de Mianmar

A junta militar no poder em Mianmar e três grupos armados anunciaram nesta sexta-feira (12) que chegaram a um acordo de cessar-fogo, patrocinado pela China, no norte do país, devastado por violentos confrontos há vários meses.

"Uma reunião foi realizada em Kunming (China). Chegamos a um acordo de cessar-fogo", disse à AFP o porta-voz da junta, Zaw Min Tun.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Concordamos em reabrir o comércio fronteiriço" com a China, disse Tar Bhone Kyaw, do Exército de Libertação Nacional de Ta'ang (TNLA).