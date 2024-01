Huthis ameaçam EUA e Reino Unido por bombardearem o Iêmen

Os rebeldes huthis afirmaram, nesta sexta-feira (12), que Estados Unidos e Reino Unido se tornaram "alvos legítimos" após terem bombardeado suas posições no Iêmen, em resposta a semanas de ataques contra embarcações no Mar Vermelho que ameaçam o comércio internacional. Os bombardeios desta sexta-feira contra os huthis reacenderam os temores de que a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza se espalhe para toda a região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os rebeldes huthis, aliados do Irã - potência regional e rival de Israel - atacam há semanas os navios que atravessam o Mar Vermelho, por onde circulam 12% do comércio mundial, no que consideram como atos de "solidariedade" aos palestinos em Gaza.

Estados Unidos, Reino Unido e oito de seus aliados asseguraram, em um comunicado, que com seus ataques buscam "desescalar as tensões" e "restaurar a estabilidade no Mar Vermelho". Mas o Irã e outros países condenaram as ações das potências ocidentais e alertaram que a situação pode piorar. O Conselho de Segurança da ONU tem prevista uma reunião de emergência para esta sexta-feira, após aprovar uma resolução exigindo que os huthis interrompam seus ataques imediatamente. Os preços do petróleo subiram 4% por medo de uma escalada antes de voltar a cair. Os huthis, que controlam grande parte do Iêmen desde que teve início a guerra civil no país, em 2014, integram o autoproclamado "eixo de resistência", um grupo de movimentos armados hostis a Israel e apoiados pelo Irã, que também inclui o Hamas e o Hezbollah libanês. "Todos os interesses americanos e britânicos se tornaram alvos legítimos das forças armadas iemenitas, após a agressão direta e declarada contra a República do Iêmen", afirmou o Conselho Político Supremo dos huthis.

Play

O vice-ministro das Relações Exteriores huthi, Hussein Al Ezzi, citado por veículos de imprensa rebeldes, disse que os Estados Unidos e o Reino Unido "devem se preparar para pagar um alto preço" pelos ataques. Nesta sexta, os huthis lançaram um míssil balístico antinavio em retaliação aos ataques britânicos-americanos. "Sabemos que lançaram pelo menos um míssil em retaliação", afirmou o diretor do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, tenente-general Douglas Sims, acrescentando que o disparo não atingiu nenhuma embarcação.

"As ações de hoje demonstram um compromisso comum com a liberdade de navegação, o comércio internacional e a defesa da vida dos navegantes contra ataques ilegais e injustificáveis", declararam Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. O presidente americano, Joe Biden, descreveu os bombardeios como uma "ação defensiva" bem sucedida depois dos ataques "sem precedentes" no Mar Vermelho e disse que "não hesitará" em "ordenar outras medidas" militares se for necessário.