Hamas informa 23.708 mortos em Gaza desde o início da guerra com Israel

O Ministério da Saúde do Hamas informou nesta sexta-feira (12) que pelo menos 23.708 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre o movimento islamista palestino e Israel, em 7 de outubro.

O Hamas também relatou 60.005 feridos.

Os falecidos são, em sua maioria, mulheres, adolescentes e crianças, segundo as autoridades do movimento islamista no enclave.