Guerras e presidente argentino Milei marcam agenda de Davos

A edição de 2024 surge "no contexto geopolítico e econômico mais complicado em várias décadas", reconheceu esta semana Borge Brende, presidente do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), fundado em 1971.

As guerras em Gaza e na Ucrânia e o tão aguardado discurso do novo presidente argentino, Javier Milei, marcarão a agenda deste ano no fórum de Davos, o encontro anual das elites mundiais que começa na segunda-feira (15) na Suíça.

Nas suas primeiras semanas no poder, o ultraliberal argentino apresentou um programa de reformas radicais em um contexto de grave crise econômica, com uma inflação anual superior a 160% e uma pobreza de 40%.

Davos será mais uma vez o ponto de encontro dos líderes latino-americanos, com um esperado Javier Milei, que poderá revolucionar o evento como fez em sua época o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, com quem às vezes foi comparado.

Entre os convidados está novamente o presidente da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, que no ano passado surpreendeu com um duro apelo para "superar" o capitalismo no fórum, um símbolo para seus detratores dos piores excessos da globalização.

O Brasil, na linha de frente em questões como desmatamento ou mudança climática, será representado por vários ministros, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Soma-se a esta lista a participação do chanceler do Peru, Javier González-Olaechea. Um discurso do presidente espanhol, o socialista Pedro Sánchez, também está na agenda do dia.

A presença do presidente do Equador, Daniel Noboa, estava marcada, mas foi cancelada devido à situação do seu país, imerso em uma onda de violência sem precedentes.