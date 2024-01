Guerra com Israel volta a deixar Gaza incomunicável

O conflito foi iniciado em 7 de outubro com a incursão de milicianos palestinos em Israel, que mataram cerca de 1.140 pessoas, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em dados israelenses.

Os milicianos também sequestraram umas 250 pessoas, das quais cerca de 100 foram liberadas em uma troca por presos palestinos durante a trégua humanitária de uma semana no final de novembro.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos, e lançou uma operação aérea e terrestre contra Gaza.

Segundo o Ministério da Saúde do território, 23.708 pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram até agora na ofensiva israelense.

Cerca de 80% dos quase 2,4 milhões de habitantes da Faixa estão deslocados por causa da guerra e vivem confinados em acampamentos improvisados, segundo a ONU.