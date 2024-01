Governo espanhol anuncia aumento de 5% do salário mínimo

O governo de esquerda espanhol anunciou, nesta sexta-feira (12), um novo aumento de 5% no salário mínimo que irá beneficiar 2,5 milhões de pessoas, apesar da oposição dos empregadores.

Este aumento, acordado com os sindicatos, eleva o salário mínimo na Espanha para 1.134 euros brutos (1.241 dólares, ou 6.054 reais, na cotação atual) por mês, em 14 parcelas anuais. O aumento é superior à inflação, que foi de 3,5% no ano passado no país.

O aumento se aplica retroativamente desde 1º de janeiro e "vai beneficiar cerca de 2,5 milhões de trabalhadores, sobretudo jovens e mulheres", celebrou o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, na rede social X (antigo Twitter).