Governo Biden acusa Texas de bloquear acesso da patrulha fronteiriça

O governo do presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou nesta sexta-feira (12) o Texas, governado por um republicano, de ter impedido o acesso da patrulha fronteiriça a um setor da fronteira com o México por onde transitam migrantes.

O governador do Texas, Greg Abbott, simpatizante do ex-presidente republicano Donald Trump, desafia abertamente a autoridade do governo Biden, acusando-o de ter causado uma crise migratória na fronteira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em dezembro, um tribunal federal de apelações proibiu a patrulha fronteiriça de danificar a cerca de arame farpado instalada pelo Texas perto da cidade de Eagle Pass, no Rio Grande (chamado de Rio Bravo no México), a menos que justifique uma emergência médica.