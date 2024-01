Exército chinês diz que 'esmagará' qualquer tentativa de 'independência' de Taiwan

O Exército chinês prometeu nesta sexta-feira (12) "esmagar" qualquer tentativa de promover a "independência" de Taiwan, às vésperas de uma eleição presidencial crucial na ilha, a qual Pequim diz fazer parte de seu território.

"O Exército Popular de Libertação da China mantém uma alta vigilância a todo o momento e tomará todas as medidas necessárias para esmagar, com firmeza, as tentativas de 'independência de Taiwan' em todas as suas formas", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa, Zhang Xiaogang, em um comunicado.