Europa será 'prioridade' de novo chanceler francês

Fiel partidário do presidente francês, Emmanuel Macron, insistiu que a Europa era uma garantia para o futuro da França, especialmente a extrema direita, crítica com a construção europeia, lidera as pesquisas no seu país antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho.

"Sei que o mundo dá medo (...), que vocês estão orgulhosos de seu país (...), da sua voz única no mundo, da sua vocação universal", garantiu o diplomata em uma mensagem aos franceses.

"Este ministério é uma voz no mundo, mas também o seu escudo contra a desordem mundial. A nossa missão é oferecer ao nosso país um mundo mais seguro para vocês e seus filhos", acrescentou.

A nomeação ocorre em meio a mudanças no governo da França, com o novo governo liderado pelo primeiro-ministro Gabriel Attal.

Séjourné reforçou que "ajudar a Ucrânia", invadida pela Rússia em 2022, "é garantir a vitória da democracia", disse, acrescentando que "promover um intercâmbio justo no comércio exterior é garantir seus empregos".

O novo chefe da diplomacia francesa, que lidera o grupo parlamentar liberal no Parlamento Europeu desde 2021, é pouco conhecido do público em geral.