EUA sanciona duas companhias de navegação por seu apoio financeiro aos rebeldes huthis do Iêmen

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções nesta sexta-feira (12) contra duas companhias marítimas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos, em uma tentativa de acabar com a rede financeira que alimenta os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que as empresas enviaram produtos básicos iranianos em nome de uma rede de facilitadores financeiros huthis e que "as receitas das vendas de matérias-primas apoiam os huthis e seus contínuos ataques ao transporte marítimo internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Áden".