Estátua gigante do rapper Kid Cudi é instalada no centro de Paris

Uma estátua temporária gigante do rapper americano Kid Cudi foi montada nesta sexta-feira (12) na Place de la Bourse, centro de Paris, no dia do lançamento de seu novo álbum, "Insano".

A estátua de mais de dez metros de altura e cor escura retrata o artista em uma postura entre messiânica e demoníaca, com as palmas das mãos voltadas para cima e a cabeça baixa, e está localizada na saída da estação de metrô Bourse, em frente ao Palais Brongniart.

Os olhos e a boca são iluminados.