Entregador viraliza ao tirar foto com pets de clientes nos EUA: "Me faz sorrir"

A rotina de quem trabalha com entregas pode ser bastante estressante e solitária. Porém, Jason Hardesty, morador de New Orleans, nos Estados Unidos, encontrou um jeito divertido de contornar essa situação ao decidir fazer amizade com aqueles que sempre recebem : os pets.



O entregador disse que a ideia surgiu “acidentalmente” quando resolveu tirar uma foto com um cão e postar a foto em seu perfil no Instagram.



Quando menos esperava, porém, suas redes sociais já estavam repletas de pessoas pedindo por mais postagens como aquela. Entre os pedidos, inúmeros internautas já diziam ter interesse de receber uma entrega das mãos de Jason com intuito de tirar uma foto do entregador com o pet da casa.