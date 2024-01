Deslizamento de terra na Colômbia deixa ao menos 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas morreram nesta sexta-feira (12) e cerca de 30 estão presas após um deslizamento de terra em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia, informou uma autoridade do governo do departamento de Chocó à AFP.

Segundo a funcionária, vários deslizamentos de terra fecharam a estrada que vai da cidade de Medellín a Quibdó.

"Muitas pessoas" saíram de seus veículos e "se abrigaram em uma casa" perto do município de Carmen de Atrato, "mas infelizmente veio um deslizamento de terra e a sepultou", afirmou.