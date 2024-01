Colômbia suspeita que narcotraficante equatoriano Fito entrou no país

Tudo começou no domingo, quando a polícia entrou na Prisão Regional de Guayaquil e não encontrou Adolfo Macías, conhecido como Fito, líder da principal facção criminosa do país chamada Los Choneros, em sua cela.

As autoridades da Colômbia acreditam ser "possível" que Fito, o temido chefe do narcotráfico que escapou de uma prisão no Equador e está no centro de uma onda de violência que deixa ao menos 16 mortos em cinco dias, tenha entrado em seu território.

"É possível" que Fito tenha atravessado para a Colômbia, afirmou Helder Giraldo, comandante das Forças Militares do país, em entrevista à W Radio nesta sexta-feira. "Há 20 fugitivos [das prisões equatorianas] para os quais estamos muito atentos", incluindo Fito, acrescentou o comandante militar.

Mais de 20 facções de narcotráfico, totalizando cerca de 20.000 membros, segundo o governo equatoriano, operam no país em aliança com cartéis mexicanos e colombianos.

A Colômbia, vizinha do Equador e o maior produtor mundial de cocaína, está acompanhando de perto o declarado "conflito interno" equatoriano, que começa a afetar sua fronteira. Para Giraldo, "existe uma alta probabilidade" de que a crise no Equador "deteriore as condições de segurança na fronteira com a Colômbia", devido ao status beligerante concedido às quadrilhas pelo novo presidente equatoriano, Daniel Noboa.

O Equador foi, por muitos anos, um país a salvo do crime organizado, mas tem se transformado em um novo bastião do tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa, com facções lutando pelo controle do território e unidas em sua guerra contra o Estado.

Nos últimos cinco anos, a taxa de homicídios por 100.000 habitantes aumentou de 6 para 46 em 2023, e a guerra interna atingiu seu ponto mais crítico, semelhante ao que ocorreu na Colômbia no século passado, com um ingrediente adicional: prisões em chamas.

Os narcotraficantes usam as prisões como escritórios do crime, de onde gerenciam o tráfico de drogas, ordenam assassinatos, administram os lucros do crime e lutam até a morte com rivais pelo poder.