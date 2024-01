Chefe da ONU pede que se evite escalada após ataque de EUA e Reino Unido contra huthis

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a todas as partes para "que não agravem" a situação volátil no Mar Vermelho, disse o seu porta-voz nesta sexta-feira (12), em alusão aos ataques de Washington e Londres contra os rebeldes huthis do Iêmen.

"O secretário-geral pede, ainda, a todas as partes envolvidas que não escalem ainda mais a situação no interesse da paz e da estabilidade no Mar Vermelho e na região em geral", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Para Guterres, os ataques contra o trasporte marítimo internacional na região não "são aceitáveis", pois põem em risco a segurança e a proteção das cadeias globais de abastecimento de materiais e repercutem negativamente na situação econômica e humanitária em todo o mundo.