Bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos no centro e sul de Gaza

Um jornalista da AFP relatou vários ataques e bombardeios com artilharia em Khan Yunis e Rafah, duas localidades no sul de Gaza onde se concentram muitos deslocados que fugiram dos combates no norte.

Dezenas de pessoas morreram na Faixa de Gaza na madrugada desta sexta-feira (12) em bombardeios do Exército israelense, que executa uma ofensiva contra o movimento islamista Hamas no território palestino.

O conflito em Gaza eclodiu após o Hamas lançar um sangrento ataque sem precedentes no território israelense em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados israelenses.

O Exército de Israel declarou que matou sete "terroristas" em um bombardeio em Khan Yunis e que outras 20 pessoas morreram no acampamento de refugiados Maghazi.

Com a promessa de "aniquilar" o grupo islamista, Israel lançou uma ofensiva sobre este território palestino onde morreram pelo menos 23.708 pessoas, majoritariamente mulheres e menores, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

No norte de Gaza, Al Shifa, o maior hospital do território palestino que sofreu importantes danos com o conflito, retomou parcialmente suas atividades, informou a Organização Mundial de Saúde (OMS), que entregou combustível e suprimentos médicos à unidade médica.