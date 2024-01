Bernardo Arévalo: do anonimato a símbolo da esperança na Guatemala

Esse ex-diplomata e também filósofo, de 65 anos, avançou em junho, contrariando todas as previsões, ao segundo turno presidencial, que venceu em agosto, contra a candidata conservadora aliada do governismo, prometendo perseguir os corruptos.

Filho do primeiro governante democrático da Guatemala, o sociólogo Bernardo Arévalo, que tomará posse como presidente no próximo domingo (14), passou de quase desconhecido a símbolo da esperança, em um país cansado da corrução.

O mandato de Juan José Arévalo, considerado o melhor presidente da história da Guatemala, e o governo progressista de Jacobo Árbenz foram chamados de "primavera democrática" (1944-1954), com reformas sociais importantes. Mas Árbenz, promotor de uma reforma agrária, foi deposto em 1954, em um golpe de Estado executado pela CIA, encerrando a década democrática na Guatemala, que, devido ao seu clima, é conhecida como "o país da primavera eterna".

Sobre as costas de Arévalo recai o legado de seu pai, Juan José Arévalo (1945-1951), eleito democraticamente após a chamada "Revolução de Outubro", que pôs fim a décadas de ditaduras.

Encerrando 12 anos de governos de direita, Arévalo irá substituir Alejandro Giammattei, que seus apoiadores dizem fazer parte do que chamam de "pacto de corruptos".

Sete décadas depois, Washington saiu em defesa do filho do ex-presidente diante da perseguição do Ministério Público, que conseguiu inabilitar o Semilla, acusando o mesmo de irregularidades em sua formação como partido.

Evocando uma "nova primavera" para a Guatemala, Arévalo diz que seguirá "o mesmo caminho" que seu pai na luta contra a corrupção, com o objetivo de que as instituições trabalhem pelo desenvolvimento social, em um país onde 60% de seus 17,8 milhões de habitantes são pobres.

Alguns de seus críticos não acreditam que o futuro presidente terá a coragem de seu pai e afirmam que ele é uma pessoa fácil de ser manipulada.