Arévalo prestes a assumir Presidência da Guatemala, apesar da perseguição judicial

Desde que passou para o segundo turno, em junho, contrariando todas as previsões, conseguiu se desviar das tentativas do Ministério Público de suspender sua imunidade e anular o resultado eleitoral, mas deve enfrentar a suspensão de seu partido, Semilla, e o risco de que seus deputados tenham pouca margem de manobra.

Este ex-diplomata e sociólogo, de 65 anos, que denunciou essa ofensiva como uma tentativa de "golpe de Estado", será empossado no Teatro Nacional Miguel Ángel Astúrias, em sessão solene de um Congresso que lhe será adverso.

O social-democrata Bernardo Arévalo deve assumir a Presidência da Guatemala no próximo domingo (14), depois de enfrentar uma perseguição judicial implacável, a qual atribui à sua promessa de resgatar a frágil democracia da Guatemala da elite corrupta que, segundo ele, se mantém no poder.

"É, sem dúvida, uma enorme responsabilidade. Mas as pessoas sabem que não é uma tarefa que se resolve da noite para o dia", comentou Arévalo em entrevista à AFP no final de dezembro.

A tarefa será imensa. "Ele governará coexistindo com a procuradora que o atacou e afetou a democracia em níveis inimagináveis", disse à AFP Edie Cux, diretora da Acción Ciudadana, versão local da Transparência Internacional.

Filho do primeiro presidente democrático da Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), gestor de reformas sociais, o futuro governante prometeu fechar a torneira do dinheiro público que enriqueceu as elites, enquanto a população sofre dificuldades.

Uma em cada duas crianças com menos de cinco anos sofre de desnutrição e o analfabetismo chega a 18%. A maior economia da América Central expulsa dezenas de milhares de pessoas todos os anos, que saem em busca trabalho nos Estados Unidos, cujas remessas ajudam a sustentar o país (20% do PIB), segundo dados oficiais.

Mas para avançar socialmente, segundo Arévalo, a "luta sustentada e gradual" deve começar a resgatar instituições que ele diz terem sido "cooptadas" pelas "elites corruptas", como o Ministério Público, o Congresso, os tribunais ou a Controladoria.