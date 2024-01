Ambientalistas são detidos por ações contra museus e ministérios na Espanha

A polícia espanhola anunciou nesta sexta-feira(12) a detenção de 22 integrantes de um grupo ambientalista que realizou uma série de ações contra prédios públicos e museus, em uma delas os ativistas colaram sua mãos em telas de Goya no museu do Prado.

Foram atribuídas 65 ações ao grupo, tanto na Espanha como em outros países, que incluem, "entre outros atos delitivos, novos lançamentos de tinta em edifícios e obras, bloqueio de ruas e invasões de pistas de diferentes aeroportos", informou um comunicado da polícia.

Trata-se do coletivo ambientalista Futuro Vegetal, afirmou à AFP uma fonte policial, cujos dois de seus ativistas colaram suas mãos em duas pinturas de Francisco de Goya (1746-1828), "A maja nua" e "A maja vestida", no madrilenho Museu do Padro, em novembro de 2022.