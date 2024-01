Turquia, Bulgária e Romênia se unem contra minas flutuantes no mar Negro

Turquia, Bulgária e Romênia, três membros da Otan às margens do Mar Negro, uniram forças nesta quinta-feira (11) para proteger a navegação internacional e sua costa contra minas flutuantes procedentes dos litorais russo e ucraniano.

A Iniciativa de Luta contra as Minas no Mar Negro, assinada em Istambul, permitirá tornar seguras as exportações de grãos ucranianos ao longo da costa de Romênia e Bulgária, via alternativa de navegação após o encerramento do corredor de cereais denunciado pela Rússia em 2023.

O ministro romeno da Defesa, Angel Tilvar, e o vice-ministro da Defesa da Bulgária, Atanas Zapryanov, juntaram-se ao seu homólogo turco, Yasar Güler, em um palácio no sul do Bósforo, via de acesso meridional do Mar Negro, para a assinatura. Assumirão a presidência da aliança, de forma rotativa, a cada seis meses.