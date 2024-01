Tesla suspende produção na Alemanha por problemas de transporte no Mar Vermelho

"Com a exceção de alguns subsetores", a produção será suspensa entre 29 de janeiro e 11 de fevereiro na única planta na Europa, situada nas imediações de Berlim, acrescentou a fabricante.

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla anunciou nesta quinta-feira (11) que suspenderá durante duas semanas a produção em sua fábrica alemã pela escassez de peças devido ao desvio das rotas de transporte pelos ataques huthis no Mar Vermelho.

"A partir de 12 de fevereiro, a produção será retomada integralmente", garantiu a Tesla.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamista Hamas, os ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho fizeram com que diversas transportadoras passassem a evitar esta rota crucial para o transporte marítimo global.

Segundo a Tesla, "os conflitos armados no Mar Vermelho e o desvio das rotas de transporte entre Europa e Ásia através do cabo da Boa Esperança [na África do Sul] têm igualmente repercussões na produção" em sua fábrica europeia.

O Canal de Suez que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho é a rota marítima mais curta entre Ásia e Europa, por onde passa 12% do comércio mundial.

O itinerário alternativo margeando o continente africano aumenta o trajeto de 10 para 20 dias e implica custos adicionais importantes às empresas.

A fábrica europeia da Tesla perto de Berlim foi inaugurada em 2022 e conta com cerca de 11.500 funcionários que, segundo a companhia, produzem mais de 250.000 veículos elétricos.