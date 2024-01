Taiwan realiza eleições presidenciais sob a sombra da China

Taiwan realiza eleições no próximo sábado (13) para designar um novo presidente que deverá orientar as relações desta ilha governada democraticamente com uma China cada vez mais agressiva ao longo dos próximos quatro anos. Taiwan, um país de 23 milhões de habitantes com um sistema político democrático, está separado por um estreito de 180 quilômetros de largura da China continental, governada pelo Partido Comunista, que afirma que a ilha faz parte do seu território. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente chinês, Xi Jinping, nunca renunciou ao uso da força para recuperar o controle sobre Taiwan, uma ameaça que pairou sobre toda a campanha eleitoral.

O candidato favorito Lai Ching-te, atual vice-presidente do governo do Partido Progressista Democrático (PPD) e defensor da soberania da ilha, pediu aos eleitores que "escolhessem o caminho certo" para manter a força da sua democracia. O seu principal adversário, o ex-chefe da polícia e presidente da Câmara Hou Yu-ih, considera Lai um perigo para as relações com Pequim e garante que o Kuomintang (KMT), o seu partido, é o único capaz de manter a paz com a China. Em terceiro lugar, Ko Wen-je, do Partido Popular de Taiwan (PPT), apresenta-se como uma alternativa aos dois principais partidos. Embora questões sociais como salários e moradia tenham sido levantadas durante a campanha, o ponto central foi a questão da China. Os nacionalistas impuseram uma autocracia nesta ilha, para onde fugiram em 1949 depois de serem derrotados pelos comunistas na guerra civil chinesa. Mas na década de 1990, a democracia floresceu. "Queremos apenas manter o nosso estilo de vida e os nossos princípios", disse Chen, um homem de 65 anos, em um recente comício do PPD no sul de Taiwan.

Durante décadas, as tensões com a China transformaram Taiwan em um potencial foco de confronto militar. Os Estados Unidos gastaram bilhões para armar esta ilha, estrategicamente localizada em uma passagem marítima que liga o mar da China Meridional ao oceano Pacífico.

Mas o poder militar e as ambições da China cresceram e, com eles, as suas manobras em torno de Taiwan. Aviões, drones e navios do Exército de Libertação Popular são detectados diariamente em toda a ilha. Recentemente, Pequim organizou manobras militares simulando um bloqueio do território e lançando mísseis contra as suas águas. "Todas estas ameaças refletem o desejo de Pequim de avançar para a 'reunificação'", disse à AFP Françoise Mengin, especialista em China da Universidade Sciences Po, em Paris.