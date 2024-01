Sancho retorna ao Dortmund cedido por empréstimo pelo United

O atacante inglês Jadon Sancho, em conflito com o Manchester United, foi cedido por empréstimo até o final da temporada europeia ao Borussia Dortmund, confirmou o clube alemão nesta quinta-feira (11), no qual o jogador viveu seus melhores dias, até ser vendido em 2021.

Com Sancho afastado do elenco profissional há quatro meses, os 'Red Devils' cedem um jogador com quem não contavam, enquanto o Dortmund o recupera depois de tê-lo negociado com o clube inglês por 85 milhões de euros (R$ 455 milhões na cotação atual) há dois anos e meio.

O atacante, de 23 anos, era uma das grandes promessas inglesas até se transferir ao United e agora espera relançar sua carreira para ter chances de ser convocado para a Eurocopa de 2024.