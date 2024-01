PSG tem visita complicada ao Lens na 18ª rodada do Francês

O Paris Saint-Germain visita no domingo (14) o Lens no complicado estádio Bollaert, enquanto o Olympique de Marselha quer confirmar em 2024 o bom momento do final de 2023 na 18ª rodada do Campeonato Francês.

Na ponta da tabela (40 pontos) com uma confortável vantagem sobre Nice (35 pontos) e Monaco (33 pontos), o PSG do técnico Luis Enrique vem embalado na temporada. Na reta final de 2023, obteve nove vitórias em dez jogos, sendo parado somente pelo Lille em meados de dezembro (1 a 1).

No domingo, o time parisiense fará outra viagem a uma cidade do norte da França. O Lens (7º, 26 pontos), vice-campeão no ano passado, parece estar se recuperando depois de um início de temporada catastrófico. Além disso, a equipe deu trabalho ao Monaco na fase de 32-avos de final da Copa da França, em duelo que só foi decidido nos pênaltis, com vitória do time do Principado.