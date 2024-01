Principais rivais de Trump se enfrentam no último debate antes das primárias republicanas

Trump goza de uma vantagem esmagadora, apesar das múltiplas acusações legais contra ele. Recusa-se a participar dos debates televisivos, alegando que não tem nada a ganhar enfrentando rivais menos populares no horário nobre.

O encontro presencial aconteceu cinco dias antes da primeira disputa pela indicação no estado de Iowa, vista como crucial para reduzir o número de candidatos e dar aos restantes um trampolim para o resto da corrida.

Os pré-candidatos Nikki Haley e Ron DeSantis apresentaram seus programas de governo, na quarta-feira (10), no último debate antes da votação nas primárias presidenciais republicanas dos Estados Unidos, mas perderam a oportunidade de ganhar terreno sobre o favorito e grande ausente, Donald Trump.

Grande parte da campanha em Iowa se viu ofuscada, na última semana, pelos problemas jurídicos enfrentados por Trump. Na terça-feira, ele se ausentou para comparecer a uma audiência em Washington por acusações de uma suposta conspiração para anular as eleições de 2020 e deve voltar ao tribunal nesta quinta-feira por um caso de fraude em Nova York.

Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora americana na ONU, atacou os gastos excessivos de campanha de DeSantis e dirigiu, repetidamente, os telespectadores para um site dedicado a listar todas as "mentiras" de seu oponente.

"Donald Trump se apresenta para defender seus interesses. Nikki Haley se apresenta para defender os interesses de seus doadores. Eu me apresento para atacar seus problemas e os de sua família e para mudar este país", expressou, usando uma de suas frases favoritas de campanha.

Sem nenhum outro candidato qualificado para o debate e após o abandono de Chris Christie, o maior crítico de Trump, da corrida, esperava-se que Haley e DeSantis atacassem o ex-presidente de forma mais direta do que em debates anteriores.

O tema do magnata surgiu no início do debate, mas Haley se ateve ao roteiro, repetindo um comentário de campanha de que ele era "o presidente certo na hora certa", mas que "seu caminho" não é o mesmo dela.

Ela criticou Trump brevemente por suas falsas afirmações de que as eleições de 2020 foram roubadas e por defender a invasão do Capitólio em 2021, mas ficou ofuscada quando questionada se achava que ele via a Constituição de maneira diferente da dela.

DeSantis foi mais duro com Trump, destacando o que chamou de histórico ruim do pré-candidato favorito na contenção da desordem pública, suas promessas quebradas sobre a segurança das fronteiras e seu fracasso em atacar a corrupção em Washington.