Premier League abre rodada atípica dividida em dois fins de semana

Em caso de vitória, o Luton sairia da zona da degola e empurraria o Everton (17º), que no domingo encara o Aston Villa (2º), uma das sensações da temporada.

A 21ª rodada da Premier League começa nesta sexta-feira (12) com um formato atópico, dividida ao longo de dois fins de semana (12 a 14 e 20 a 22 de janeiro), o que permite a algumas equipes um pequeno descanso após uma sequência frenética de jogos.

O Villa, três pontos atrás do líder Liverpool, não pode tropeçar em Goodison Park, já que tem na cola o Manchester City (3º).

O time do técnico Pep Guardiola visita o Newcastle (9º) no sábado, no principal duelo deste fim de semana na Inglaterra.

Também no sábado, o Chelsea, décimo colocado na tabelam enfrenta o Fulham (12º) com a missão de emendar uma terceira vitória consecutiva, algo que ainda não conseguiu na temporada.

Por sua vez, o Manchester United (8º) recebe no domingo o Tottenham (5º), que acabou de se reforçar com o atacante alemão Timo Werner, que chegou por empréstimo do RB Leipzig.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: