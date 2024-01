Petróleo registra leve alta entre tensões geopolíticas e onda de frio nos EUA

Os preços do petróleo subiram ligeiramente nesta quinta-feira (11), impulsionados pelas tensões no Mar Vermelho e pela perspectiva de uma onda de frio nos Estados Unidos, enquanto uma inflação maior que a esperada em dezembro nos Estados Unidos traz receios quanto à demanda.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em março, subiu 0,79%, para 77,41 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado nos Estados Unidos para entrega em fevereiro, avançou 0,91%, para 72,02 dólares.

Tamas Varga, analista da PVM Energy, lembra que "as tensões no Oriente Médio e a intensificação dos ataques dos huthis contra navios comerciais" no Mar Vermelho são fatores importantes para sustentar os preços do petróleo.